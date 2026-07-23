Ex trabajadores de AHMSA rechazan créditos laborales en Monclova: Juan Valenzuela

Mientras la jueza del concurso mercantil ordenó al síndico publicar las listas definitivas con el cálculo de los créditos laborales preferentes, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) manifestaron su inconformidad al considerar que los montos incluidos son demasiado bajos.

El dirigente de los ex trabajadores de AHMSA, Juan Ervey Valenzuela de la Torre, señaló que las cantidades contenidas en los listados que el síndico presentó ante la jueza no corresponden a los años de servicio de los obreros y representan un perjuicio para quienes dedicaron gran parte de su vida laboral a la empresa.

Valenzuela de la Torre explicó que, si las listas que circulan corresponden a las que el síndico entregó a la autoridad judicial, "no viene nada favorable para la clase obrera".

"Por los montos vienen muy bajos. No puede ser posible que en 40 años una persona vaya a recibir 512 mil pesos", expresó.

Como ejemplo, indicó que un trabajador con 40 años de antigüedad aparece con un crédito laboral de 512 mil pesos, mientras que otro con 43 años registra 518 mil pesos, diferencias que calificó como injustificadas.

Añadió que trabajadores con entre 14 y 15 años de antigüedad presentan montos apenas 100 mil o 150 mil pesos menores, lo que, dijo, evidencia inconsistencias en los cálculos.

"No creemos que sea justo para personas que dejaron toda una vida en Altos Hornos de México", sostuvo.

El dirigente explicó que los documentos corresponden a las listas que el síndico presentó ante la jueza y consideró que la orden de publicar los listados definitivos no representa, por sí misma, una garantía de que los montos sean corregidos.

Señaló que entre los trabajadores persiste la incertidumbre sobre el fundamento legal que se aplicará para calcular los pagos. Recordó que inicialmente se habló de realizar el cálculo con base en el artículo 224, criterio que consideran desfavorable, y posteriormente se mencionó la posibilidad de hacerlo conforme a la Constitución, sin que exista una definición oficial.

"Mientras no haya certeza de dónde venga el pago, no podemos estar seguros. Llevamos 13 años y siete meses sin una respuesta convincente, ni en cuanto a pagos ni a nada", afirmó.

Valenzuela de la Torre indicó que la principal expectativa de los ex trabajadores sigue siendo la subasta de AHMSA, al considerar que la venta de la empresa permitirá avanzar en el pago de los adeudos laborales.

"Lo más importante es que salga la fecha de la subasta y que realmente se venda Altos Hornos de México. Es ahí donde la clase obrera quiere ver cómo se van a realizar esos pagos", dijo.

Por su parte, la jueza ordenó al síndico publicar las listas finales con el cálculo de los créditos laborales preferentes en el portal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), además de establecer un mecanismo de atención para que los trabajadores puedan conocer el detalle de sus créditos y resolver dudas.

Asimismo, concedió una prórroga de 10 días hábiles para cumplir con la publicación, periodo tras el cual el juzgado verificará que las listas estén disponibles para consulta.