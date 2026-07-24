Mujer de 67 años intenta suicidio en Múzquiz: Juana N

Una mujer de 67 años fue localizada inconsciente por su hija en un domicilio del barrio Los Terreros en Múzquiz, luego de ingerir diversos medicamentos.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. Una adulta mayor de 67 años intentó quitarse la vida al ingerir diversos medicamentos en un domicilio del barrio Los Terreros, en el municipio de Múzquiz.

La mujer fue encontrada por su hija en su domicilio en el barrio Los Terreros.

Los hechos se registraron en una vivienda de ese sector, donde la afectada, identificada como Juana N, fue localizada inconsciente.

De acuerdo con la información disponible, fue una hija de la mujer quien la encontró en esas condiciones y solicitó apoyo.

Este es el segundo intento de suicidio de Juana N, según las autoridades locales.

Las autoridades informaron que la adulta mayor habría consumido diversos medicamentos con la intención de acabar con su existencia, siendo trasladada al nosocomio más cercano para valoración médica.

La adulta mayor fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, se dio a conocer que es la segunda ocasión en que la mujer incurre en esta conducta. Las circunstancias que la llevaron a tomar esta decisión no fueron precisadas y el caso quedó sujeto a las actuaciones correspondientes.