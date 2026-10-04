Arranca en San Buena Torneo de Futbol 'Soli'

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con la participación de familias, deportistas y entrenadores, la Dirección de Fomento Deportivo de San Buenaventura inauguró formalmente el Torneo de Fútbol SOLI–SAN BUENA en las canchas de la colonia Solidaridad.

La ceremonia dio inicio con honores a la bandera para promover valores cívicos entre la niñez y juventud participante, seguida de la presentación de las siete categorías que integran la competencia: Cascarones (2019-2020), Pollos (2017-2018), Infantil (2015-2016), Juvenil A (2013-2014), Juvenil B (2011-2012), Juvenil C (2009-2010) y Juvenil Libre.

Con la confirmación de 24 equipos representativos, las autoridades locales dieron el saque inicial de esta justa deportiva, orientada a fortalecer la sana convivencia y la reconstitución del tejido social a través de la práctica atlética.

Acciones de la autoridad

Durante el acto protocolario, el director de Deportes, José Javier "Pikex" Cano, y el regidor Abdiel Castellanos destacaron el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez para impulsar el deporte local y rehabilitar espacios públicos en beneficio de familias, niños y jóvenes de la entidad.