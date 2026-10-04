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Coahuila

Pide alcalde revisar hogares por lluvias

El Gobierno municipal de Saltillo llama a la población a detectar grietas o reblandecimientos en techos y muros para prevenir colapsos en fincas urbanas.

Por Staff / La Voz - 04 octubre, 2026 - 08:08 p.m.
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      SALTILLO, COAHUILA.- Ante las intensas precipitaciones registradas en la capital del estado, el Gobierno municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, exhortó a la ciudadanía a implementar medidas preventivas en sus viviendas para evitar contingencias.

      El alcalde Javier Díaz González instó a los habitantes a reportar de inmediato cualquier indicio de riesgo estructural, tales como el reblandecimiento de techos o paredes, situación que requiere especial atención en inmuebles antiguos ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

      Asimismo, las autoridades municipales recomendaron verificar el funcionamiento adecuado de los bajantes y desagües en azoteas, además de mantener libres de basura las rejillas y colectores de los hogares para evitar encharcamientos e infiltraciones.

      Díaz González solicitó a la población dar aviso oportuno a la línea de emergencias 9-1-1 en caso de detectar bardas debilitadas o árboles en riesgo de caída por el reblandecimiento del terreno, con el fin de que personal operativo acuda a realizar la inspección correspondiente.

      El munícipe puntualizó que las distintas dependencias del Ayuntamiento — entre ellas la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente, Obras Públicas y Servicios Públicos — se mantienen en alerta permanente para atender las incidencias registradas en la comunidad.

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