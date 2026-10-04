Pide alcalde revisar hogares por lluvias

SALTILLO, COAHUILA.- Ante las intensas precipitaciones registradas en la capital del estado, el Gobierno municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, exhortó a la ciudadanía a implementar medidas preventivas en sus viviendas para evitar contingencias.

El alcalde Javier Díaz González instó a los habitantes a reportar de inmediato cualquier indicio de riesgo estructural, tales como el reblandecimiento de techos o paredes, situación que requiere especial atención en inmuebles antiguos ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, las autoridades municipales recomendaron verificar el funcionamiento adecuado de los bajantes y desagües en azoteas, además de mantener libres de basura las rejillas y colectores de los hogares para evitar encharcamientos e infiltraciones.

Díaz González solicitó a la población dar aviso oportuno a la línea de emergencias 9-1-1 en caso de detectar bardas debilitadas o árboles en riesgo de caída por el reblandecimiento del terreno, con el fin de que personal operativo acuda a realizar la inspección correspondiente.

El munícipe puntualizó que las distintas dependencias del Ayuntamiento — entre ellas la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente, Obras Públicas y Servicios Públicos — se mantienen en alerta permanente para atender las incidencias registradas en la comunidad.