Convoca Ruta Recreativaa cientos en V. Carranza

SALTILLO, COAHUILA.- Pese a un clima fresco y con lluvia, cientos de habitantes acudieron este domingo a la Ruta Recreativa sobre el bulevar Venustiano Carranza para realizar actividades físicas y de convivencia familiar.

Los asistentes aprovecharon las condiciones ambientales para caminar, trotar, usar bicicletas, patines o patinetas, así como pasear a sus mascotas a lo largo del circuito delimitado entre las calles Baja California y Canadá.

Actividades de la Ruta Recreativa

Como en cada edición, dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo instalaron módulos de atención al público. En esta ocasión, la Dirección de Salud Pública Municipal ofreció sin costo consultas médicas, pruebas para la detección de diabetes e hipertensión, así como desparasitación y vacunación antirrábica para animales de compañía.

Personal médico de la dependencia enfatizó que la ejercitación periódica resulta fundamental para prevenir padecimientos crónico degenerativos y promover un estilo de vida saludable en la población.

Invitación a la comunidad

El Ayuntamiento de Saltillo reiteró la invitación a las familias locales a sumarse a este espacio dominical, habilitado sobre el bulevar Venustiano Carranza en un horario de 7:00 a 12:00 horas.