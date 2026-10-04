Mantiene Saltillo obras de bacheo permanente

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno municipal de Saltillo mantiene de manera permanente los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en colonias, barrios y avenidas principales de la capital del estado, informó el alcalde Javier Díaz González.

Con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad vial de automovilistas, peatones y usuarios del transporte público, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" intervinieron la calle Libertad, en el tramo comprendido entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Francisco Arizpe y Ramos, en la colonia Real de Villas de la Aurora.

Acciones de la autoridad

De manera simultánea, personal operativo realizó labores de rehabilitación en la vialidad lateral del bulevar Fundadores, entre la avenida Central y el bulevar Morelos, en sentido poniente a oriente, para agilizar el traslado de habitantes y visitantes.

Díaz González destacó que estas acciones responden a los reportes que la ciudadanía realiza a través del asistente virtual "Saltillo Fácil" (844-160-08-08).

Detalles confirmados

Asimismo, el munícipe agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, apoyo que —señaló— permite dar continuidad al mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad.