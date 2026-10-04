Rehabilitan escuela Ejército y Policía

SALTILLO, COAHUILA.- En una acción conjunta de proximidad social, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y el Ejército Mexicano unieron esfuerzos para rehabilitar una escuela primaria en la colonia Chapultepec.

Los efectivos realizaron labores de deshierbe en patios, limpieza de corredores, poda de árboles y pintura en diversas áreas del plantel, incluida la fachada principal. La jornada de mantenimiento contó con el reconocimiento y agradecimiento del cuerpo docente de la institución.

Acciones de la autoridad para mejorar la infraestructura escolar

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que el trabajo coordinado atiende las instrucciones del alcalde Javier Díaz González para priorizar la coordinación institucional en la agenda de seguridad.

Garza Félix detalló que sostuvo un encuentro de trabajo con el general de brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar, para dar continuidad al blindaje en brechas y zonas limítrofes de Saltillo con los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Detalles sobre la colaboración entre Ejército y Comisaría de Seguridad

Asimismo, acordaron fortalecer la presencia conjunta en actividades de proximidad con la comunidad para consolidar la confianza de la ciudadanía. El comisionado hizo un reconocimiento al mayor José Enrique Huesca Romero, comandante del 69 Batallón de Infantería, por la participación de las fuerzas armadas.

Impacto positivo en la comunidad educativa de Saltillo

En la intervención comunitaria participaron elementos de la Policía Municipal (sector sur), la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Subdirección de Tránsito, cadetes de la Academia de Policía y el Grupo de Reacción Sureste.