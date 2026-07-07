Cierre repentino de Compucell en Sabinas afecta a más de 50 clientes

SABINAS, COAH.- Por lo menos 50 clientes del negocio Compucell se vieron afectados tras el cierre repentino del edificio sin que hasta el momento se tenga conocimiento de la ubicación de Jonathan N, responsable del local ubicado en la zona centro de esta ciudad.

El establecimiento dejó de operar sin previo aviso a quienes en su momento solicitaron algún tipo de servicio en dicho lugar, siendo uno de los agraviados quien mencionó a través de plataformas digitales que, el comerciante sustrajo las pertenencias del negocio durante la noche de lo cual se enteró por medio de otras personas.

Los afectados señalaron que habían dejado teléfonos celulares para reparación o entregado dinero por distintos servicios, por lo que ahora buscan recuperar sus equipos o el recurso económico que invirtieron.

Ante la situación, las autoridades exhortaron a todas las personas perjudicadas a presentar una denuncia formal para que se integren las carpetas de investigación correspondientes.

Con las denuncias, las autoridades podrán iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

Mientras tanto, los clientes continúan buscando información sobre el paradero del propietario y la forma de recuperar sus pertenencias o el dinero entregado.