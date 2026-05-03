Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila convoca a marcha en CDMX

Saltillo, Coahuila.- El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) lanzó una invitación abierta para que madres de familia se unan al movimiento nacional de búsqueda de personas desaparecidas, en el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional.

La movilización, que se realizará el próximo 10 de mayo en la Ciudad de México, busca visibilizar la lucha de miles de mujeres que, ante la ausencia de sus hijos e hijas, han convertido el dolor en exigencia de verdad y justicia.

A través de esta convocatoria, el colectivo hizo un llamado solidario para que más madres se sumen a esta causa que, señalaron, no distingue edades ni condiciones sociales, y que refleja una problemática vigente en todo el país.

Detalles de la marcha

De acuerdo con la información difundida, la marcha partirá del Monumento a la Madre con destino al Ángel de la Independencia, donde las participantes alzarán la voz para exigir avances en las investigaciones, así como el compromiso de las autoridades para localizar a las personas desaparecidas.

Integrantes de FUUNDEC destacaron que este tipo de movilizaciones no solo fortalecen la unión entre familias buscadoras, sino que también mantienen el tema en la agenda pública, recordando que detrás de cada caso hay una historia que merece ser escuchada.

Compromiso de las familias

Asimismo, reiteraron que la lucha no se detiene y que continuarán organizándose y participando en acciones que contribuyan a la búsqueda de sus seres queridos.