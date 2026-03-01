INE revisa ubicación de mesas de votación en Monclova

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha desplegado brigadas en Monclova para inspeccionar los inmuebles que albergarán las mesas de votación el próximo 7 de junio. Bajo la supervisión de Jesús Hernández Murillo, Vocal de Capacitación Electoral, se busca confirmar que cada espacio cumpla con la infraestructura necesaria para recibir a los votantes de manera segura y eficiente.

Esta revisión técnica responde principalmente al crecimiento del padrón electoral, lo que obliga al INE a realizar ajustes en diversas secciones. Según explicó el funcionario, existen lugares tradicionales que ya no cuentan con la capacidad suficiente para el número actual de electores, lo que deriva en la reubicación estratégica de casillas hacia sitios con mayor amplitud y mejores condiciones operativas.

En el proceso participan representantes de partidos políticos, quienes actúan como observadores para garantizar que la selección de domicilios sea transparente e inclusiva. El enfoque principal es que las más de 200 casillas proyectadas para el distrito se ubiquen en lugares de fácil acceso, priorizando escuelas y edificios públicos que permitan el libre tránsito de personas con discapacidad.

Finalmente, las autoridades electorales exhortan a la ciudadanía a no dar por sentada la ubicación de procesos anteriores. La lista definitiva, conocida como "encarte", será difundida oficialmente durante abril y mayo; es fundamental que los votantes consulten este directorio en la página del INE para identificar con precisión su punto de votación y evitar contratiempos durante la jornada.