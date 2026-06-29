Gabriel ya lucha desde Monterrey

Con apenas cinco días de nacido, Gabriel Enrique continúa aferrándose a la vida. Después de recorrer hospitales en distintos municipios de Coahuila, el recién nacido ya se encuentra en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey, donde su familia espera que finalmente pueda ser intervenido quirúrgicamente.

El pequeño, originario de Cuatro Ciénegas, nació con atresia esofágica, una malformación congénita que impide el paso normal de los alimentos hacia el estómago y que requiere atención especializada.

Su traslado ha sido una carrera contra el tiempo. Primero fue llevado de Cuatro Ciénegas a Monclova; posteriormente fue enviado a Acuña, donde se informó que el procedimiento no podía realizarse por falta del equipo médico especializado. Después regresó a Monclova y finalmente fue trasladado a Monterrey en busca de la cirugía que necesita.

Su madre, Reina Alejandra Torres Ibarra, relató que durante todo este proceso su hijo ha demostrado una enorme fortaleza.

"A pesar de todo lo que ha vivido, nunca necesitó oxígeno. Él solo ha luchado por seguir viviendo", expresó.

La familia recordó que el 24 de junio de 2026 marcó un antes y un después en sus vidas, al iniciar una batalla llena de incertidumbre, traslados y esperanza.

Ahora, todas las expectativas están puestas en el personal médico de la Clínica 25 del IMSS, donde Gabriel permanece bajo valoración para que pueda ser sometido a la cirugía que requiere.

Sus familiares aseguraron que continuarán acompañándolo a donde sea necesario con tal de darle la oportunidad de salir adelante.

"Gabriel sigue peleando y mientras sea necesario iremos a donde tengamos que ir, aunque sea lejos de casa. Lo único que importa es verlo luchar y seguir aquí", compartieron.

Mientras esperan noticias sobre la intervención quirúrgica, familiares, amigos y ciudadanos continúan enviando mensajes de apoyo y oraciones por la recuperación del pequeño, cuya historia ha conmovido a la región.