Indignó abandono... ¡a su propia familia!

El caso del bebé abandonado en un contenedor de basura en Castaños continúa revelando nuevos elementos que han intensificado la indignación social.

Después de que la Fiscalía General del Estado confirmara que el paramédico Elías Antonio Hernández Flores es el padre biológico del recién nacido, usuarios de redes sociales comenzaron a rescatar fotografías del embarazo de la madre, Damaris N, así como publicaciones realizadas por familiares antes de conocerse el resultado de la investigación.

Entre las imágenes difundidas aparecen fotografías donde Damaris luce un avanzado estado de gestación, lo que generó cuestionamientos entre usuarios, quienes señalaron que el embarazo era conocido por personas cercanas.

Asimismo, una publicación realizada por Terecita Reyes López, identificada como abuela paterna del menor, cobró un significado completamente distinto tras el giro del caso.

En el mensaje, publicado un día después del hallazgo del bebé, escribió que el recién nacido posiblemente había sido abandonado por personas provenientes de otro municipio y expresó su admiración por el paramédico que participó en el rescate.

"Es muy raro... Mi opinión es que quizás vinieron de otro lugar... La señora no lo quiso, pues hubiera buscado y pasó la bendición al paramédico Elías Hernández. Ojalá yo tuviera la dicha de tenerlo en mis brazos", publicó.

Reacciones de la comunidad

Tras conocerse la información oficial de la Fiscalía, esa publicación comenzó a compartirse ampliamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el contraste entre el mensaje y el resultado de la investigación.

Las fotografías del embarazo de Damaris también fueron retomadas por internautas, quienes señalaron que la gestación había sido documentada en redes sociales meses antes del nacimiento del bebé.

Las publicaciones acumularon cientos de reacciones y comentarios de ciudadanos sorprendidos por el giro que tomó uno de los casos que más ha conmocionado a la Región Centro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre alguna investigación relacionada con las publicaciones realizadas por familiares en redes sociales. La indagatoria continúa enfocada en esclarecer las responsabilidades legales derivadas del abandono del recién nacido.