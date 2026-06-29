Conafor combate incendio forestal en Sierra Santa Rosa de Lima

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) iniciaron este lunes un operativo para combatir el incendio forestal que se registra desde la tarde-noche del domingo en la Sierra Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Víctor Guajardo Loo, alrededor de 35 elementos de Conafor y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sema) se desplazan vía aérea y terrestre hacia la zona afectada.

El funcionario informó que el siniestro se localiza en el Rancho El Laberinto, dentro de la serranía, en un área considerada de muy difícil acceso para las brigadas de combate.

Añadió que también se integrarán brigadistas procedentes de Ocampo, Coahuila, quienes serán trasladados al lugar a bordo de un helicóptero para reforzar las labores de control y extinción.

Según los primeros reportes, el incendio pudo haber sido provocado por descargas eléctricas generadas durante las lluvias registradas recientemente en esa región.

Las autoridades informaron que una descarga eléctrica provocó el siniestro.