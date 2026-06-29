Tractocamión cae del puente de Río Escondido tras intentar esquivar un bache

NAVA, COAH.– Un tractocamión cayó del puente de Río Escondido, conocido como el puente de la UTNC, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad al intentar esquivar un bache sobre la carretera federal 57, en el tramo Nava–Piedras Negras.

El operador fue identificado como Alexis Antonio Ramírez Ramírez, de 19 años y originario de Tasquillo, Hidalgo. De acuerdo con su versión, al ascender el puente realizó una maniobra para evitar un desperfecto en la carpeta asfáltica; sin embargo, perdió el control, salió del camino y se precipitó al barranco ubicado a un costado de la vía.

Pese a lo aparatoso del accidente, el joven logró salir ileso. Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron a los cuerpos de emergencia al observar la pesada unidad fuera de la carretera.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos de seguridad y auxilio para abanderar la zona, tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras necesarias para retirar el tractocamión.