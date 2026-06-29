Contactanos
Coahuila

Tractocamión cae del puente de Río Escondido tras intentar esquivar un bache

Accidente en Nava moviliza a autoridades para retirar el tractocamión caído del puente de la UTNC en Río Escondido.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 junio, 2026 - 04:45 p.m.
Tractocamión cae del puente de Río Escondido tras intentar esquivar un bache
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH.– Un tractocamión cayó del puente de Río Escondido, conocido como el puente de la UTNC, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad al intentar esquivar un bache sobre la carretera federal 57, en el tramo Nava–Piedras Negras.

      El operador fue identificado como Alexis Antonio Ramírez Ramírez, de 19 años y originario de Tasquillo, Hidalgo. De acuerdo con su versión, al ascender el puente realizó una maniobra para evitar un desperfecto en la carpeta asfáltica; sin embargo, perdió el control, salió del camino y se precipitó al barranco ubicado a un costado de la vía.

      Placeholder

      Pese a lo aparatoso del accidente, el joven logró salir ileso. Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron a los cuerpos de emergencia al observar la pesada unidad fuera de la carretera.

      Acciones de la autoridad

      Al sitio acudieron elementos de seguridad y auxilio para abanderar la zona, tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras necesarias para retirar el tractocamión.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados