Mujer de 35 años sufre quemaduras en accidente automovilístico en Morelos

MORELOS, COAH.– Una mujer de 35 años resultó con quemaduras de primer y segundo grado luego de que el automóvil que conducía se incendiara la tarde de este lunes en el cruce de las calles Santos Degollado y Allende, en el municipio de Morelos.

La lesionada fue identificada como Abigail N, con domicilio en la colonia Manantial, en Allende. De acuerdo con la información recabada, la mujer se detuvo en un establecimiento y, al intentar reanudar la marcha, percibió un fuerte olor a gasolina. Al descender para revisar el vehículo detectó una fuga de combustible y, segundos después, se produjo un flamazo que le ocasionó quemaduras en un brazo, una mano y un pie.

En el automóvil también viajaban sus dos hijos menores de edad, quienes lograron salir a tiempo y no resultaron lesionados.

La mujer recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a la Unidad de Medicina Familiar No. 64 del IMSS para su valoración médica.

Acciones de los cuerpos de emergencia

El incendio fue controlado por los cuerpos de emergencia; sin embargo, el vehículo, un Ford Mustang modelo 2008, fue declarado pérdida total.