Identifican a Ricardo Hernández: Minero número 24 en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Mando Unificado notificó sobre la identificación del minero número 24 con el nombre de Ricardo Hernández Rocha, recuperado en Pasta de Conchos hace algunas semanas.

La noticia fue informada a su familia, residentes de la Villa de Palaú, en el municipio de Múzquiz, quienes recibieron la noticia con profundo pesar pero también con la certeza de que se avanza en el proceso de rescate.

Se prevé que, los familiares den a conocer la hora y el lugar de la velación de los restos mortales del trabajador durante los próximos días, este anuncio, se realizará una vez que concluyan los trámites correspondientes y se definan los detalles para rendirle homenaje en su comunidad.

El Gobierno Federal, a través de los protocolos establecidos, refrendó su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo moral a las víctimas indirectas de la tragedia.

Asimismo, destacan que, el rescate de los cuerpos restantes continúa como una prioridad, con el objetivo de ofrecer certeza y justicia a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

Aunque la identidad de Ricardo Hernández Rocha ya fue confirmada, permanecen también en la Ciudad de México, los restos del minero número 25, en el área forense, donde se realizan los estudios necesarios para corroborar plenamente su identidad.

Este proceso forma parte de las medidas oficiales que buscan garantizar la transparencia y la certeza en cada identificación.

Con este avance, se mantiene la esperanza de que el rescate en Pasta de Conchos logre recuperar a todos los trabajadores que aún permanecen en el interior de la mina.

Las autoridades reiteraron que el compromiso es firme y que cada paso dado representa un acto de justicia y memoria hacia quienes perdieron la vida en la tragedia minera.