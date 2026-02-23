Manolo Jiménez impulsa la entrega de carbón en Sabinas: más apoyo a empresas locales

SABINAS, COAH.- Tras detonarse la primera etapa de la entrega de pedidos de carbón donde ganaron las empresas grandes principalmente, el Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas indicó que, en las próximas semanas se detonará la segunda etapa gracias a la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía. Dicho acuerdo permitirá que más productores locales participen de manera directa en el suministro energético.

El mandatario estatal destacó que serán más de 60 empresas pequeñas y medianas las que recibirán pedidos directos de carbón, lo que representa un impulso significativo para la economía de la Región Carbonífera.

Con ello, se busca fortalecer la cadena de valor y garantizar que los beneficios lleguen a un mayor número de familias.

Jiménez Salinas subrayó que este esquema de trabajo elimina intermediarios y asegura que los productores obtengan un precio justo por su producto.

Además, señaló que la derrama económica derivada de estos contratos contribuirá al desarrollo de las comunidades y a la generación de empleos en la zona.

El gobernador enfatizó que la relación con CFE y la Secretaría de Energía ha sido clave para lograr acuerdos que favorezcan a los productores locales, quienes por primera vez en muchos años tendrán acceso directo a pedidos de gran relevancia.

Este esfuerzo, dijo, forma parte de la estrategia para detonar el crecimiento económico en Sabinas y municipios vecinos.

Finalmente, Jiménez Salinas reiteró que el compromiso de su administración es seguir trabajando en proyectos que fortalezcan la economía regional, al tiempo que se garantiza el suministro de energía para el país.

Así, al concretarse la segunda etapa de entrega de carbón, se consolida la participación de las empresas locales en el mercado energético nacional.