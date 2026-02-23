Gimnasio Auditorio Regional: Manolo Jiménez y Oscar Ríos entregan obra en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El Gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, acompañado del Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega oficial del Gimnasio Auditorio Regional a los habitantes de la Cuenca Carbonífera. La ceremonia se realizó la mañana de este lunes, marcando la apertura de un espacio que busca convertirse en referente deportivo, cultural y social para la comunidad.

La obra, que representó una inversión de 42.3 millones de pesos, consta de una construcción de 1,876 metros cuadrados y una superficie total de 9,397 metros cuadrados. El moderno edificio contará con diversas áreas destinadas a la práctica de múltiples disciplinas deportivas, lo que permitirá fomentar la actividad física y el sano esparcimiento entre niños, jóvenes y adultos.

Detalles confirmados

Durante el evento, el alcalde Oscar Ríos agradeció al mandatario estatal por el respaldo brindado al municipio, destacando que este tipo de proyectos elevan la calidad de vida de las familias. Asimismo, Claudia Garza Iribarren, coordinadora de programas sociales en el Municipio de Sabinas, detalló que el gimnasio ofrecerá espacios para basquetbol, voleibol, taekwondo, zumba, salud emocional, arte y estilo, además de activación física para adultos mayores. Una joven deportista también expresó su gratitud al gobernador por impulsar esta obra.

Acciones de la autoridad

En su mensaje, Jiménez Salinas subrayó que el auditorio será un lugar digno para la recreación, el deporte y la cultura. Añadió que su gobierno continuará trabajando en obras sociales para San Juan de Sabinas, como proyectos de agua, drenaje, pavimentación y más acciones en cuanto a deporte se refiere. También destacó la importancia de mejorar vialidades en la región, como las carreteras de Monclova a Sabinas y de Sabinas a Piedras Negras.

El gobernador adelantó que se impulsarán empleos en la Región Carbonífera con la llegada de ERAN Group, que generará 2 mil nuevas fuentes de trabajo, además en el tema de la asignación de pedidos de carbón beneficiarán a más de 60 empresas locales. Finalmente, en el tema de seguridad, anunció la construcción de nuevos cuarteles militares y de seguridad, entre ellos uno de la Marina en Juárez, otro de la Guardia Nacional en el Ejido Carranza y uno más de la Policía Estatal, con el objetivo de fortalecer la seguridad en esta Región Carbonífera.