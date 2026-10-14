Continúan cateos en Frontera: Vázquez destaca coordinación con Fiscalía

FRONTERA, Coah.- Un total de ocho cateos se han realizado en Frontera, y todos han arrojado resultados positivos, informó Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública municipal, quien adelantó que los operativos continuarán en coordinación con la Fiscalía y corporaciones estatales.

El funcionario explicó que las acciones se derivan de reportes ciudadanos y denuncias anónimas que reciben tanto la corporación municipal como la Fiscalía, las cuales son atendidas de manera coordinada para dar seguimiento a posibles actividades delictivas.

Señaló que los operativos se realizan con la participación de autoridades estatales y municipios vecinos, particularmente Monclova, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad en la localidad.

Vázquez indicó que, aunque personalmente ha recibido pocas denuncias anónimas, las que han llegado han permitido concretar cateos con resultados favorables. Aseguró que la estrategia se mantendrá vigente y que las autoridades continuarán atendiendo los reportes ciudadanos para determinar las acciones correspondientes.

En materia de seguridad, colonias como Borja, Sierrita y Occidental figuran entre los sectores que requieren atención por parte de las corporaciones policiacas, debido a los reportes de conflictos entre vecinos y riñas. En estos sectores, la atención a los reportes ciudadanos y la coordinación entre las corporaciones son fundamentales para prevenir que las discusiones escalen a enfrentamientos de mayores dimensiones.

El director de Seguridad Pública señaló que se mantiene la atención a las denuncias y reportes que recibe la corporación, mientras continúan los operativos coordinados con la Fiscalía y las autoridades estatales.