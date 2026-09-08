Adolescentes implicados en detenciones por faltas administrativas en Frontera

Un total de 37 personas han sido detenidas hasta este domingo por diferentes faltas administrativas en Frontera, entre ellas alteración del orden y reportes relacionados con conductas que afectan la tranquilidad de la población.

Gabriel Vázquez Ramírez, director de Seguridad Pública, informó que entre las personas detenidas se encuentran adolescentes, cuyos casos son atendidos mediante el juez calificador y con la intervención de sus padres o tutores.

Explicó que, cuando un menor es detenido por una falta administrativa, el personal de Seguridad Pública se comunica con sus padres para que acudan a las instalaciones. Para poder entregarles al adolescente, los familiares deben presentar su acta de nacimiento, como parte del procedimiento establecido por la corporación.

Vázquez Ramírez señaló que también se han identificado adolescentes reincidentes, es decir, menores que han sido detenidos en más de una ocasión por conductas relacionadas con alteraciones al orden. El director indicó que algunos de estos casos están relacionados con el consumo de drogas o sustancias, situación que representa una preocupación para la corporación debido a la reincidencia.

Ante estos casos, Seguridad Pública mantiene comunicación con los padres de familia, quienes deben acudir por los menores cuando son detenidos por una falta administrativa. El funcionario destacó la importancia de la participación de las familias para atender las conductas de los adolescentes y evitar que vuelvan a incurrir en faltas.