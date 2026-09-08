Detienen a joven señalado por presuntos robos en viviendas de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.- Un joven de 23 años fue detenido en Zaragoza luego de ser señalado por su presunta participación en robos registrados en viviendas de este municipio.

El detenido, identificado como Federico N, fue ubicado cerca de un domicilio de la calle Matías Berrones, en la colonia Centro, donde se concretó su detención tras las investigaciones realizadas en torno a los hechos.

La detención de Federico N

De acuerdo con la información disponible, el joven es señalado por la presunta sustracción de herramientas y diversos aparatos electrónicos, por lo que las autoridades ministeriales continuarán con las indagatorias para establecer si existe relación con otros casos.

Tras su detención, Federico N fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación legal conforme avance el procedimiento.

Posibilidad de más denuncias

El caso también abre la posibilidad de que personas que hayan sufrido robos similares puedan aportar información o presentar las denuncias correspondientes, en caso de contar con elementos que pudieran relacionarse con la investigación.

Será la autoridad ministerial y, en su caso, la autoridad judicial, la que determine la responsabilidad legal del detenido, por lo que hasta este momento permanece bajo el principio de presunción de inocencia.