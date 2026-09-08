¡Sorpresa en casa! Encuentran serpiente dentro de una vivienda en Allende

ALLENDE, COAH.- Momentos de preocupación vivieron habitantes de un domicilio ubicado sobre la calle Gómez Farías, al sur de Allende, luego de encontrar una serpiente en el interior de la vivienda.

El reporte generó la movilización de personal especializado para retirar al reptil de manera segura. Al llegar al domicilio, los elementos lograron capturarlo sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas.

La vivienda donde fue localizada la serpiente es propiedad de María Elena Castillo Peña, quien solicitó apoyo ante la presencia del animal dentro del inmueble.

Una vez asegurado, el reptil fue trasladado hasta un área despoblada, donde posteriormente fue liberado para permitir su regreso a un entorno adecuado para su especie.

Recomendaciones ante la presencia de serpientes

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a la población evitar acercarse o intentar capturar serpientes por cuenta propia, ya que una maniobra incorrecta puede representar un riesgo tanto para las personas como para el propio animal.

El llamado también es a mantener patios y alrededores de las viviendas libres de acumulación de basura, madera, piedras o maleza, lugares que pueden convertirse en refugio para este tipo de fauna, especialmente durante las temporadas de mayor calor.