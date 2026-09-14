25 personas detenidas en Frontera por faltas administrativas

FRONTERA, Coah.- Un total de 25 personas fueron detenidas durante el fin de semana en Frontera por diferentes faltas administrativas, informó Gabriel Vázquez Ramírez, director de Seguridad Pública.

El funcionario señaló que los operativos de vigilancia y los recorridos preventivos se mantuvieron desde el viernes, en coordinación con corporaciones de seguridad del estado y la Federación.

Explicó que los elementos realizaron barridos en diferentes colonias y sectores del municipio, como parte de las acciones para prevenir hechos delictivos y mantener la seguridad.

Entre las principales causas de detención se registraron riñas, personas en estado inconveniente y alteración del orden público. Vázquez Ramírez destacó que durante el fin de semana no se registraron detenciones de menores de edad.

Asimismo, indicó que también se atendieron casos relacionados con el consumo de sustancias tóxicas en la vía pública, como parte de las acciones preventivas que realiza Seguridad Pública.

El director señaló que los operativos continuarán de manera permanente en los diferentes sectores de Frontera, con recorridos y vigilancia para mantener los bajos índices delictivos.