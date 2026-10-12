Riña entre familias en Frontera deja cinco detenidos en colonia Borja

FRONTERA, COAH.- Una riña entre familias y vecinos de la colonia Borja movilizó a corporaciones de seguridad el domingo, luego de que un enfrentamiento derivado de una discusión entre personas que consumían bebidas alcohólicas escalara hasta el lanzamiento de piedras y la intervención de varias corporaciones.

Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública de Frontera, informó que cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en los hechos.

Explicó que el primer reporte llegó a los grupos de WhatsApp de seguridad y, posteriormente, al sistema de emergencias 911. De acuerdo con lo referido por los vecinos, varias personas habían estado consumiendo bebidas alcohólicas en un domicilio desde el sábado y hasta el mediodía del domingo, cuando comenzaron a discutir y pasaron a los golpes.

Durante el primer enfrentamiento, uno de los involucrados recibió un golpe en el rostro y presentó una lesión en la cabeza. Después de la agresión, los participantes se retiraron a sus respectivos domicilios.

Sin embargo, cuando los elementos municipales acudieron para entrevistarse con los afectados y los presuntos responsables, se encontraron con familias numerosas que comenzaron a discutir nuevamente.

La situación escaló cuando familiares de los involucrados llegaron al domicilio y comenzó otro conato de riña entre vecinos. En ese momento, los participantes se arrojaron piedras, como se observa en un video difundido sobre el enfrentamiento.

Ante la cantidad de personas involucradas, los policías solicitaron apoyo de la Policía Estatal, la Fiscalía y elementos de Monclova para controlar la situación.

Vázquez precisó que los elementos de seguridad recibieron algunos empujones durante la intervención, pero no reportó lesiones de consideración entre los agentes. También aclaró que, aunque se mencionó la posible presencia de menores de edad en la riña inicial, ninguno de los cinco detenidos era menor.

El director señaló que en la colonia Borja se han recibido otros reportes de riñas, aunque en ocasiones, al llegar las corporaciones, ya no encuentran enfrentamientos activos. Indicó que este ha sido el caso de mayor magnitud que le ha tocado atender desde que asumió el cargo.