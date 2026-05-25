Gabriel Vázquez informa sobre riñas en Frontera durante el fin de semana

FRONTERA, COAHUILA.- Las riñas registradas en diferentes sectores de Frontera continúan siendo una de las incidencias atendidas por elementos de Seguridad Pública, principalmente durante los fines de semana, cuando incrementa el consumo de alcohol, informó el director de la corporación, Gabriel Vázquez Ramírez.

El funcionario explicó que recientemente se presentó un caso de mayor gravedad, luego de que una discusión entre vecinos terminara con una persona lesionada con arma blanca, situación que movilizó a las autoridades tras un reporte al Sistema Estatal de Emergencias.

"Sí, fue un reporte de riña que recibimos en el Sistema Estatal de Emergencias, el cual era ahí problemas entre vecinos. Ahí sí tuvimos una persona lesionada por arma blanca", indicó.

Señaló que aunque la mayoría de las riñas atendidas en el municipio han quedado únicamente en conatos, el incidente ocurrido el fin de semana fue uno de los más delicados registrados recientemente.

"Hasta ahorita solamente han sido conatos que no han pasado a mayores, excepto el que tuvimos este fin de semana", comentó.

Vázquez Ramírez destacó que estas problemáticas no se concentran en una sola colonia, sino que se han detectado tanto en sectores del Oriente como del Poniente de la ciudad, donde las corporaciones mantienen recorridos preventivos y atención inmediata a los reportes ciudadanos.

"Son diferentes sectores que estamos teniendo dentro del Oriente y Poniente, pero todos hasta ahorita se han atendido y afortunadamente no han pasado a mayores", explicó.

Asimismo, mencionó que gran parte de estos conflictos ocurren durante reuniones o convivencias donde existe consumo de bebidas alcohólicas, especialmente durante los fines de semana.

"Más que nada se da en fines de semana que hay un poco más de consumo de alcohol", agregó.

Finalmente, confirmó que el presunto responsable de la agresión registrada este fin de semana fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.