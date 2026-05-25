Descartan miasis en perro tras análisis en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Autoridades de Salud Municipal de Frontera descartaron que un perro analizado recientemente presentara miasis por gusano barrenador, luego de que se estudiaran muestras tomadas por especialistas veterinarios tras un reporte ciudadano.

El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, explicó que el animal sí presentaba lesiones, sin embargo, estas no coincidían con las características propias del gusano barrenador, aunque las muestras fueron enviadas a análisis como medida preventiva.

"Sí, mira, nos llegó el reporte de esa miasis que teníamos del animal, se acudió con el veterinario, tomaron muestra, inclusive vieron lesiones que afortunadamente no tenían las características del gusano como tal", indicó.

Detalló que se realizaron recomendaciones para el cuidado del animal, principalmente relacionadas con limpieza de heridas y vigilancia para evitar infecciones.

El funcionario destacó la importancia de que la ciudadanía revise constantemente a sus mascotas o incluso a los animales callejeros que suelen alimentar, con la finalidad de detectar heridas que pudieran convertirse en foco de infección para este tipo de larvas.

"Es importante también revisar a los animales en busca de alguna herida, porque esta mosca deposita sus huevos y las larvas se alimentan del tejido vivo", explicó.

Sánchez Leija alertó que uno de los principales signos de alarma es la presencia de heridas que no cicatrizan, aumentan de tamaño o desprenden mal olor, por lo que pidió reportar cualquier caso sospechoso a Salud Pública, Protección Animal o la Jurisdicción Sanitaria.

"Si ven un animal con una herida que no sane o que huela muy mal, es importante avisar para acudir y tomar muestras", agregó.

Asimismo, señaló que el objetivo es atender oportunamente cualquier posible caso y brindar apoyo a los animales afectados, evitando riesgos mayores de salud.