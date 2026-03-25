Brigada del Registro Civil llega a Múzquiz con trámites accesibles

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Civil del Estado a la comunidad de Múzquiz, este miércoles se puso en marcha la Brigada de Atención en el Auditorio Municipal "Urbano Santos".

La Brigada de Atención del Registro Civil en Múzquiz

Durante dos días, las personas podrán realizar diversos trámites y solicitudes de constancias, presentando original y dos copias de los documentos requeridos ya sea al tramitar actas de nacimiento, actas de matrimonio, de defunción o divorcio.

Gabriela Maltos Estrada, directora del DIF municipal, explicó que también se expedirán certificados de inexistencia para comprobar nacimientos en Coahuila.

Servicios y costos de la Brigada de Atención

La brigada atenderá en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde por lo que, este miércoles se realizan correcciones de errores en actas con un costo de 50 pesos, registros, y expedición de constancias de inexistencia.

El jueves 26 de marzo, se llevará a cabo la expedición de actas, con un precio de 20 pesos para actas locales y 40 pesos para actas foráneas.

También se contempla la atención de trámites relacionados con cambio de género, previa gestión en el DIF municipal.

Estas acciones se concretaron gracias a las gestiones de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, destacando la entrevistada que, conforme lleguen los ciudadanos y ciudadanas, se les otorgará un número para ser atendidos.

Cabe destacar que en brigadas anteriores se han realizado cerca de 300 correcciones en documentos, debido a errores generados durante la digitalización de actas de nacimiento, lo que refuerza la importancia de acercar estos servicios a la población.