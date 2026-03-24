AHMSA cancela remate de bienes en Monclova: impacto en acreedores

Monclova, Coah. - El remate en almoneda pública de bienes y mercancías vinculados a Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA), que estaba programado para realizarse el próximo 27 de marzo de 2026, fue oficialmente cancelado, de acuerdo con un escrito presentado dentro del procedimiento de quiebra que se sigue en contra de ambas empresas. La notificación fue hecha por el síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien informó a la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles que la suspensión del remate le fue comunicada por el representante legal de Almacenadora Afirme, S.A. de C.V.

El documento judicial establece que la subasta afectaría bienes amparados por diversos bonos de prenda, identificados con los folios MON14272-1, MON14273-1, MON14274-1, MDN14275-1, MON14276-1, MON14277-1, MON14278-1 y MON14279-1, y cuya venta estaba prevista para celebrarse entre las 10:00 y las 14:00 horas en las oficinas de Almacenadora Afirme, ubicadas en Guadalupe, Nuevo León. Sin embargo, mediante un Aviso de Cancelación de Remate fechado el 19 de marzo de 2026, la institución financiera dejó sin efectos la celebración de dicho acto, aunque se advierte que al momento de la presentación del escrito judicial aún no se había publicado formalmente ese aviso.

El aviso también precisa que las personas que hubieran entregado una garantía de seriedad para participar como postores podrán recuperar ese recurso en las oficinas del almacén, en días y horas hábiles. Además, se deja asentado que los acreedores garantizados mantienen la facultad de solicitar que se fije una nueva fecha para llevar a cabo el remate, por lo que la cancelación no implica necesariamente la terminación definitiva del proceso, sino una suspensión del acto programado para esta semana.

La comunicación del síndico fue presentada ante el juzgado el 20 de marzo de 2026, dentro del expediente 19/2023 correspondiente al procedimiento de quiebra de AHMSA, en el que se solicita que la autoridad tenga por informado "en tiempo y forma" el cambio de circunstancias y por anexado el aviso respectivo. El escrito fue firmado electrónicamente por Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien actúa como síndico de las empresas comerciantes en este proceso judicial.

La cancelación del remate ocurre en medio del prolongado proceso de insolvencia y quiebra de AHMSA, empresa emblemática de la región Centro de Coahuila, cuya situación financiera ha impactado de manera severa a trabajadores, proveedores, acreedores y a la economía de Monclova. Aunque el documento no detalla las razones específicas por las que se suspendió la almoneda pública, sí deja abierta la posibilidad de que los bienes vuelvan a ser puestos a remate más adelante, si así lo solicitan los acreedores con garantía sobre esos activos.