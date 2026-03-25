Suspenderán servicio de agua en Palaú y ejido La Cuchilla por trabajos técnicos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Carbonífera (SIMARC) informó que se llevará a cabo la suspensión temporal del suministro de agua potable tanto en la Villa de Palaú como en el ejido La Cuchilla, pertenecientes al municipio de Múzquiz.

La medida aplicará el día de hoy miércoles 25 y viernes 27 de marzo, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, informó el gerente general Jesús Enríquez Salazar Rodríguez.

La interrupción del servicio obedece a trabajos técnicos de interconexión a la red principal de agua potable que abastece a estas comunidades, interrumpiendo dicho servicio a por lo menos 6,500 usuarios.

El suministro será restablecido a partir de las seis de la tarde en las fechas señaladas, una vez concluidas las labores programadas.

El gerente general de SIMARC explicó que estas acciones forman parte de un proyecto para mejorar la presión manométrica y garantizar un abasto más eficiente de agua potable en la región.

Señaló que, aunque la suspensión representa una molestia temporal, los beneficios serán duraderos para los habitantes de Palaú y La Cuchilla.

Asimismo, Enríquez Salazar Rodríguez agradeció la comprensión de los usuarios ante esta eventualidad y reiteró el compromiso del organismo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Subrayó que, la finalidad de estas obras es asegurar un mejor funcionamiento de la red y atender las necesidades crecientes de la población.

Finalmente, acentuó que, continuará difundiendo actualizaciones sobre el avance de los trabajos a través de sus páginas oficiales.

El funcionario invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados y, a tomar las previsiones necesarias durante los horarios de suspensión programada.