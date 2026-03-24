Comerciantes de Monclova enfrentan caída en ventas: AHMSA afecta economía local

El comercio organizado de Monclova atraviesa un inicio de año complicado, con una caída entre 28 y 32 por ciento en las ventas durante el primer trimestre del 2026, en comparación de años anteriores, esto como parte del efecto que se mantiene por el tema de Altos Hornos de México.

El Presidente de la CANACO Oscar Mario Medina Martínez, reconoció que los resultados de los primeros meses del año, están por debajo de lo esperado, afectando principalmente los micro y pequeños comercios. "No son los números que hubiéramos querido en el primer trimestre del año, sabemos que la situación de AHMSA nos golpeó mucho, por lo que ahorita sí se batalla en los negocios, tienes que organizarte mucho y ya no inviertes en inventarios como estabas acostumbrado", indicó.

De acuerdo con Medina Martínez, el cierre de la acerera dejó un vacío importante en el circulante local, que aún no logra recuperarse, con pérdidas entre los 65 y 70 millones de pesos por quincena. El impacto ha sido más evidente en sectores como en el de la salud, la construcción y el restaurantero, donde las ventas continúan por debajo de los niveles habituales.

Ante este panorama, comerciantes han optado por reducir inversiones y operar con mayor cautela, especialmente en lo relacionado con inventarios y expansión de negocios. El representante del sector comercial confía que la economía local pueda mostrar señales de recuperación en los próximos meses, impulsada por nuevas inversiones anunciadas por autoridades estatales y municipales.