Luis Casillas recuerda a Alejandra tras incendio en Independencia

La tragedia ocurrida en la colonia Independencia, donde un incendio cobró la vida de Yeremi, Naomi y la pequeña Alejandra, sigue dejando escenas de profundo dolor entre quienes convivieron de cerca con ellos.

Una de las imágenes más desgarradoras es la de Luis Casillas, abuelo de Yeremi, quien sostiene entre sus manos los pequeños tenis de la bebé de un año y medio, a la que asegura que también extrañará profundamente.

Aunque Alejandra no era su nieta, el señor Luis explica que la menor formaba parte del entorno cercano de Yeremi, quien mantenía una relación con Naomi, madre de la niña.

Tras la muerte de los tres en el incendio, decidió conservar el pequeño calzado como un recuerdo de la bebé, una de las víctimas que más le ha dolido por la cercanía con la historia que terminó en tragedia.

Conmovido, relató que los guardará como una forma de no olvidar a la menor. "La voy a extrañar mucho", expresó, mientras sostiene los tenis entre sus manos, en una escena que resume el vacío que dejó el incendio dentro de quienes conocieron a las víctimas y han tenido que enfrentar el impacto de una pérdida tan brutal.

Más allá de la conmoción que generó el caso por la muerte de tres personas, la imagen de esos pequeños zapatos refleja la dimensión humana de la tragedia.

No se trata solo de un hecho policiaco, sino de una historia marcada por la ausencia, por las vidas truncadas y por los objetos que quedan cuando alguien ya no regresa.

Luis Casillas, quien además ha hablado del dolor que representa la muerte de Yeremi, ahora también resguarda entre sus recuerdos los tenis de Alejandra, convertidos en un símbolo de la inocencia arrebatada en medio de un incendio que terminó con tres vidas y dejó una herida abierta en la colonia Independencia.