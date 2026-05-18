Gachupín presenta propuestas en Frontera: campaña activa

Frontera, Coah.- En un ambiente de unidad, simpatizantes priistas de Frontera participaron en un mega crucero para llevar a las familias y automovilistas las propuestas de Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06.

Acompañado por Pepe Cerda, el proyecto priista continúa fortaleciendo el respaldo ciudadano en los distintos municipios que integran el distrito.

Durante el crucero realizado en Frontera, Pepe Cerda convivió con ciudadanos y usuarios del transporte público, incluso subiendo a camiones para compartir la oferta política e invitar a la población a participar en las elecciones del próximo 7 de junio.

Mientras tanto, desde Melchor Múzquiz, Gachupín continuó, saludando casa por casa a las familias y escuchando directamente sus necesidades, con propuestas enfocadas en seguridad, desarrollo económico y bienestar social.

En sus recientes visitas al Ejido La Cuchilla, el Tiro 1 ½, el Tiro 4, el barrio Agrario de la Villa de Palau y la colonia 28 de la cabecera municipal de Múzquiz, el candidato agradeció el respaldo y la confianza de la ciudadanía, destacando la importancia de mantener una campaña cercana y de respeto.

"El Distrito 06 merece representantes que recorran cada comunidad y escuchen de frente a la gente. Seguiremos trabajando con propuestas, compromiso y resultados para las familias coahuilenses", expresó Gachupín.

"Ustedes me conocen y voy a seguir respaldando las acciones en materia de seguridad para mantener la tranquilidad de las familias y continuar consolidando a Coahuila como uno de los estados más seguros del país", destacó en reuniones.

De igual forma, señaló que dentro de su proyecto legislativo será prioridad impulsar acciones que fortalezcan la economía, el empleo y las oportunidades para las familias de las regiones Carbonífera y Centro.

Gachupín subrayó además que las confrontaciones y ataques no forman parte de su manera de hacer política, pues aseguró que la ciudadanía merece campañas de propuestas y soluciones reales.