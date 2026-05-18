Suspensión de clases: Abraham Segundo González advierte sobre calor extremo en Coahuila

Ante el pronóstico de temperaturas extremas para la región Centro, la Secretaría de Educación advirtió que las clases podrían suspenderse de manera inmediata si el termómetro alcanza los 40 grados a la hora de entrada de acuerdo a lo establecido en el protocolo estatal para proteger a los estudiantes.

El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, informó que las escuelas ya fueron notificadas sobre las medidas preventivas que deberán aplicarse durante los días de mayor calor. "Contamos con un protocolo que nos enviaron de parte de la Secretaría de Educación sobre todo a los niveles, en donde establece que cuando las temperaturas alcanzan los 40 grados a las 7 de la mañana se suspenden las clases".

Hasta el momento no se han aplicado dichas medidas en las instituciones, sin embargo dijo que las escuelas cuentan con los lineamientos que seguirán ante las altas temperaturas que se registrarán en los próximos meses.

Además de la posible cancelación de actividades presenciales, se mantienen estrategias para evitar golpes de calor entre alumnos y el personal educativo, priorizando la hidratación y la permanencia en áreas climatizadas. Abraham Segundo informó que el aumento en el consumo de energía eléctrica provocado por el uso constante de los aparatos de aire acondicionado ya ha generado afectaciones en algunos planteles de la región, dando a conocer el caso de la escuela Chamizal en la que el cableado eléctrico se dañó por el sobrecalentamiento.

Indicó que ante estas condiciones se analizan las medidas que se tomarán en el plantel para continuar con el plan de trabajo, ya sea que los alumnos vayan a clases en línea o continúen trabajando en el plantel.

El representante de la Secretaría de Educación mencionó que en caso de persistir las altas temperaturas, también podrían suspenderse actividades al aire libre como los recreos, con el fin de evitar riesgos para los menores.