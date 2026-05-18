Luis Gutiérrez advierte a ganaderos sobre vacunación en Coahuila

Ganaderos que no participen en el barrido de vacunación contra el gusano barrenador no podrán movilizar sus animales por Coahuila, como parte de las medidas sanitarias implementadas para prevenir la propagación de esta plaga.

El director de Desarrollo Rural, Luis Gutiérrez, informó que hasta el momento se han vacunado alrededor de mil animales, y se prevé que durante la presente semana se alcance una cifra similar, incluyendo a pequeños propietarios.

El funcionario hizo un llamado a los productores para que se coordinen a través de la Secretaría de Desarrollo Rural o bien mediante la Asociación Ganadera Local de Monclova, encabezada por su gerente Rafael Escalante, con el fin de organizar las jornadas de vacunación.

"Es importante que acudan y se sumen a este barrido, porque quien no lo haga no podrá movilizar su ganado. Incluso si se trata de mover 10 o 15 animales, deberán estar vacunados", puntualizó.

Gutiérrez explicó que, una vez aplicada la vacuna, médicos autorizados deberán levantar el certificado correspondiente, el cual será validado por especialistas y coordinadores regionales de la dependencia.

Este documento es indispensable para que la Asociación Ganadera pueda emitir las guías de movilización.

Asimismo, indicó que actualmente se tienen registrados alrededor de 50 ganaderos ante la asociación, aunque se tiene conocimiento de que existen más productores que no están formalmente inscritos.

Finalmente, detalló que el cumplimiento de este requisito será verificado en filtros de revisión, donde las autoridades consultarán listas actualizadas de los ganaderos que ya han cumplido con la vacunación, mismas que son gestionadas por personal autorizado, entre ellos el encargado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Flores.

Las autoridades reiteraron el llamado a los productores a cumplir con esta disposición para evitar restricciones en la movilización de su ganado y contribuir al control sanitario en la región.

Hasta el momento se han registrado 14 casos de gusano barrenador en todo el estado de Coahuila, de los cuales 2 corresponden a Castaños.