Candidato Gachupín escucha inquietudes de vecinos en Frontera Coahuila

Con paso firme y de frente con la ciudadanía, el candidato Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", acompañado de Pepe Cerda, recorrió la colonia Occidental de Frontera Coahuila, durante una intensa jornada de toca toca, llevando sus propuestas directamente a las familias y escuchando cada una de sus inquietudes.

Casa por casa, Gachupín reafirmó que su proyecto está respaldado por el trabajo cercano con la gente y enfocado en defender lo más importante para Coahuila: la estabilidad, la seguridad, las oportunidades y el bienestar de las familias.

Durante el recorrido, destacó que el empleo digno, el respaldo a los jóvenes y la tranquilidad en las colonias no son promesas vacías, sino compromisos que deben cumplirse con trabajo, gestión y resultados.

"Las familias de Frontera quieren seguir avanzando, quieren seguridad para sus hijos, oportunidades para salir adelante y un estado fuerte. Por eso seguimos caminando, escuchando y proponiendo, porque aquí nadie se rinde y juntos vamos a defender el rumbo de Coahuila", expresó.

El candidato agradeció el recibimiento de los vecinos, quienes abrieron las puertas de sus hogares para dialogar y compartir sus principales necesidades, fortaleciendo así un proyecto que dijo se construye en las calles y no desde un escritorio.

Con entusiasmo y respaldo ciudadano, Gachupín reiteró que continuará recorriendo cada colonia para mantener el contacto directo con la población y consolidar propuestas reales que beneficien a todos.