Contactanos
Coahuila

Prevén repunte industrial de hasta 70% en enero

Empresas de la Región Centro anticipan un aumento en pedidos y contrataciones en 2027, según la CTM Frontera.

Por Gerardo Martínez - 03 noviembre, 2026 - 04:28 p.m.
Empresas manufactureras de la Región Centro prevén incrementar sus niveles de producción a partir de enero.
Empresas manufactureras de la Región Centro prevén incrementar sus niveles de producción a partir de enero.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Empresas de la Región Centro prevén incrementar entre 30 y 70 por ciento sus niveles de producción a partir de enero, ante la expectativa de una mayor estabilidad comercial entre México y Estados Unidos, lo que permitiría reactivar pedidos y generar nuevos empleos durante 2027.

      Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera, señaló que existe un panorama positivo para la industria manufacturera, principalmente por los posibles cambios en el equilibrio político de Estados Unidos tras las elecciones legislativas de este martes.

      Indicó que se espera que los resultados electorales generen un contrapeso al Gobierno de Donald Trump y limiten su margen de acción durante los dos años que restan de su mandato, lo que podría favorecer una relación comercial menos tensa.

      Expectativas de crecimiento en la producción

      Explicó que algunas empresas retomaron desde julio y agosto la incorporación gradual de trabajadores, mediante contrataciones de pequeños grupos por semana, con el objetivo de estar preparadas para un eventual aumento en la producción.

      Galindo consideró que las presiones de empresarios de ambos países también podrían impulsar nuevos acuerdos, debido a que las compañías estadounidenses necesitan recuperar sus niveles de producción y mantener el intercambio comercial con México.

      Impacto en el empleo y la estabilidad laboral

      Agregó que 2027 será un año clave para recuperar la estabilidad laboral en la Región Centro, elevar la producción y generar oportunidades de empleo para hombres y mujeres, ante la expectativa de un incremento en los pedidos manufactureros a partir de enero.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados