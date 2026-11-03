Señalamientos contra Taddei no afectan confianza en el INE

Los señalamientos contra Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), no han generado inconformidad entre los ciudadanos de Coahuila, aseguró la 03 Junta Distrital, que mantiene sus actividades sin alteraciones y prepara el proceso electoral de 2027.

Jesús Hernández Murillo, vocal de Capacitación Electoral de la 03 Junta Distrital, afirmó que durante los contactos con la población no han recibido respuestas negativas ni manifestaciones de rechazo hacia el instituto por las controversias difundidas en medios de comunicación.

Confianza Ciudadana en el INE

Explicó que la confianza ciudadana se mantiene gracias al trabajo cercano que realizan las autoridades electorales, independientemente de las personas que encabezan el organismo a nivel nacional.

Como referencia de la participación ciudadana, destacó que Coahuila ocupó el segundo lugar nacional en porcentaje de votación en 2024 y el tercero durante la elección judicial de 2025. En la elección de 2026, agregó, la participación superó el 50 por ciento.

Hernández Murillo señaló que el INE no está representado únicamente por sus funcionarios, sino también por los ciudadanos que participan como integrantes de las casillas, observadores electorales y representantes de partidos políticos.

Preparativos para el Proceso Electoral 2027

Añadió que las juntas distritales y locales ya trabajan en la preparación del proceso electoral de 2027 y sostuvo que la participación ciudadana es fundamental para garantizar la confianza en los procedimientos y resultados electorales.