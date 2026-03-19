Laura Jiménez entrega 21 toneladas de semilla de sorgo forrajero en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una inversión de 966 mil, el Gobierno del Estado y Municipio entregaron 21 toneladas de semilla de sorgo forrajero a ejidatarios de Múzquiz.

El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Gobierno, encabezado por la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez, quien destacó el compromiso de apoyar al campo local.

La entrega forma parte de las acciones para impulsar la siembra del ciclo Primavera–Verano 2026 y, de acuerdo con la ficha técnica, las 21 toneladas equivalen a 1,050 bultos, que permitirán sembrar cerca de 540 hectáreas con agua de riego y aprovechando las lluvias de la temporada.

Se informó que este año Múzquiz recibió más toneladas de semilla que en el ciclo anterior, mientras que otros municipios obtuvieron menos cantidad.

Con ello, se busca garantizar mejores resultados en la producción agrícola y fortalecer la economía de las familias campesinas en el Pueblo Mágico. Durante el acto, la alcaldesa Laura Jiménez reafirmó que el trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado y el municipio permite alcanzar resultados concretos.

"Cuando se suman voluntades, los beneficios llegan directamente a quienes más lo necesitan", expresó.

En el evento estuvieron presentes el coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, Diego Elguezabal; el director de Desarrollo Rural municipal, Javier Gutiérrez Falcón; Francisco Maldonado Olguín, presidente de la Unión de Ejidos y la regidora Amparo Flores Morín, quienes coincidieron en la importancia de seguir respaldando al campo de Múzquiz.