Ganado en áreas verdes de Frontera será reubicado

Animales de ganado que permanecen en áreas verdes de colonias de Frontera deberán ser reubicados a terrenos ejidales o sitios adecuados, debido a los reportes de vecinos y a las restricciones para mantener animales de granja dentro de la zona urbana.

Raúl Cárdenas Leija, director de Fomento Agropecuario, informó que recientemente recibieron reportes de ganado en las colonias Héroes de Nacari y La Maquinita, por lo que personal del departamento acudió para localizar a los posibles propietarios.

Explicó que el primer paso consiste en entregar un citatorio e invitar al propietario a retirar voluntariamente los animales de las áreas verdes y mantenerlos bajo resguardo en un espacio apropiado. Señaló que, debido al crecimiento de la mancha urbana, se busca que este tipo de animales sean trasladados a terrenos ejidales, ya que existen restricciones de los departamentos de Ecología y Salud para mantener animales de granja dentro de las colonias. "Tenemos que buscar la manera de llevarlos a tierras ejidales o a un terreno ejidal porque la ciudad está creciendo", señaló.

Cárdenas Leija indicó que actualmente tiene dos casos en seguimiento y que durante esta semana se revisará nuevamente uno ubicado en la colonia Independencia para verificar si el propietario ya retiró los animales.

Advirtió que el procedimiento contempla hasta tres avisos al propietario. En caso de incumplimiento después del tercer llamado, el departamento procederá al retiro de los animales. Precisó que, para recuperar los ejemplares, el propietario deberá acreditar que son de su propiedad mediante la documentación o identificación correspondiente, como el fierro de herrar y el arete de SINIIGA. En caso de que las autoridades tengan que hacerse cargo de los animales, el propietario deberá cubrir los gastos generados por su atención, principalmente alimentación, agua y pastura. El funcionario aclaró que actualmente no existe una cantidad específica establecida como multa por este concepto, aunque no descartó que pudiera determinarse alguna sanción por parte del departamento correspondiente.