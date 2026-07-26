Premian a los ganadores del Festival de Periodismo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta del Comité Central de la Feria de San Buenaventura, C.P. Bertha Luz Flores, felicitaron a los ganadores del Festival de Periodismo Cultural "La Feria de San Buena" 2026, certamen que reconoce el trabajo de periodistas, reporteros, comunicadores y locutores comprometidos con la promoción de las tradiciones, historia e identidad sambonense.

Durante la reunión con el jurado calificador, el alcalde destacó que este festival nace como un reconocimiento a quienes, a través de sus plataformas informativas y espacios de comunicación, contribuyen a difundir y preservar el patrimonio cultural intangible de San Buenaventura.

Por su parte, la presidenta del Comité de Feria señaló que en esta edición se logró fortalecer la promoción de los acontecimientos históricos, culturales y tradicionales que distinguen a la comunidad, motivando la participación de comunicadores en diversas categorías.

Ganadores del Festival de Periodismo Cultural "La Feria de San Buena" 2026

Fotoperiodismo

* Marco Orozco, Periódico El Tiempo

* Trabajo: "La Corona de la Reina"

Prensa TV

* Antonio Cepeda, RCG Media

* Trabajo: "Reportaje La Feria patrimonio cultural de San Buena"

Plataforma Digital

* Daniela Córdoba, Periódico El Tiempo

* Trabajo: "El Huapango de San Buena"

Medio Digital Independiente

* Francisco García, Coahuila Informa

* Trabajo: "Todo comenzó en 1941"

Prensa Escrita – Mejor Reportaje

* Maro Valdés, Periódico Zócalo Monclova

* Trabajo: "Reportaje Orgullo Sambonense"

Crónica

* Azucena Tenorio, Periódico La Voz

* Trabajo: "Más que un elote una tradición de Feria"

Locutor – Entrevista Grupera

* Luis Castañeda, XHWQ Entrevista a Marco Marroquin y cantantes del Norteñazo

Locutor Cultural

* Alexa Hernández, La Furia del Norte "Que és lo que no puede faltar en La Feria de San Buena"

Ceremonia de premiación y homenaje a figuras del periodismo

En próximos días se llevará a cabo la ceremonia oficial de premiación, donde además se rendirá homenaje a destacadas figuras que han impulsado el periodismo y la locución en San Buenaventura, entre ellos la entrega de la Presea Locutor Javier Flores Loera, reconocimiento especial que honra la trayectoria y legado de quienes han fortalecido la comunicación y la cultura en el municipio.

El Gobierno Municipal y el Comité Central de Feria agradecieron al Jurado calificador entre ellos cronistas, periodistas, locutores y productores de imagen, así como al Departamento de Comunicación de San Buenaventura por su profesionalismo en este Primer Festival y compromiso con los medios de comunicación y las nuevas generaciones que van escribiendo su propia trayectoria.