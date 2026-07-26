Hombre encontrado sin vida en Saltillo: investigación en curso

SALTILLO, COAH. - Un hombre de 33 años fue localizado sin vida la tarde de este sábado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle de San Antonio, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares de la víctima solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al encontrarlo dentro de la vivienda. Mientras arribaban los cuerpos de auxilio, intentaron brindarle asistencia; sin embargo, paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad resguardaron el inmueble y notificaron a la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento del caso y realizó las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley como parte del procedimiento para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y serán las indagatorias ministeriales las que permitan establecer de manera oficial las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Si tú o alguien que conoces atraviesa por una crisis emocional o pensamientos relacionados con el suicidio, puedes solicitar apoyo en la Línea de la Vida, al 800 911 2000, o comunicarte al 911 en caso de una emergencia.