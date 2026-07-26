Cierre de Palliser en Saltillo no refleja la situación de la industria en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La industria de Coahuila no enfrenta una crisis generalizada, aseguró Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, al señalar que los recientes ajustes laborales y cierres de empresas obedecen a situaciones particulares. El dirigente empresarial explicó que el principal factor de incertidumbre para el sector es la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que ha llevado a algunas compañías a pausar proyectos de expansión y nuevas líneas de producción. Reveles Márquez afirmó que el cierre de Palliser, con operaciones en Saltillo y Matamoros, no refleja la situación del resto de la industria, al tratarse de un caso específico relacionado con condiciones internas de la empresa. "Lo de Palliser es un evento puntual dada la situación de la empresa propiamente internamente", expresó. El presidente de Canacintra Coahuila Sureste descartó que exista una nueva ola de despidos en la región, como la registrada durante los primeros meses del año, y pidió a los trabajadores mantener confianza en la estabilidad laboral. "La gente no esté con miedo a perder su trabajo porque ciertamente la economía de Estados Unidos va bien", señaló. Indicó que, aunque algunas compañías podrían reducir temporalmente sus plantillas si disminuye la producción, estos movimientos serían decisiones aisladas y no representarían una tendencia generalizada. "Habrá va y vienes donde tal vez la producción baje y hay empresas que por estrategia recortarán un 3 o 5%, pero no quiere decir que se representen estos recortes en otros lados o en otras empresas", explicó. Durante 2026, Coahuila registró diversos movimientos laborales. General Motors eliminó mil 900 empleos tras cancelar un turno de producción en su complejo de Ramos Arizpe, debido a la menor demanda de vehículos eléctricos. Además, Palliser cerró sus plantas en Saltillo y Matamoros, lo que dejó alrededor de 900 trabajadores sin empleo. Fujikura realizó un recorte de 590 plazas, mientras que Martinrea, Lear, LG Magna, Vuteq y Utility efectuaron ajustes y reubicaciones de personal sin detener operaciones. Para el segundo semestre del año, Reveles Márquez consideró que el panorama sería más favorable con una definición del T-MEC; sin embargo, señaló que las empresas deberán continuar operando bajo un escenario de incertidumbre mientras avanzan las negociaciones. También adelantó que existen inversiones previstas para 2027, algunas de ellas de gran tamaño, cuyos anuncios oficiales aún están pendientes. Las declaraciones del líder industrial se producen después de que el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, reconociera que la desaceleración de la industria automotriz mantiene incertidumbre laboral, aunque aseguró que el Gobierno estatal no ha recibido reportes oficiales de nuevos recortes y mantiene una estrategia de reubicación de trabajadores en empresas con vacantes disponibles.