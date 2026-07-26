DIF Saltillo apoya a mujeres vulnerables con entrega de apoyos

Saltillo, Coah.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezó la entrega de Apoyos de Corazón a mujeres saltillenses en situación de vulnerabilidad.

Se trata de apoyos económicos con los que se busca aliviar parte de su carga económica y contribuir a una mejor calidad de vida, siempre con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.

En esta ocasión, a través del DIF Saltillo, se entregaron un total de 69 apoyos económicos a mujeres cuidadoras, madres autónomas y mujeres con algún diagnóstico médico.

"Lo que buscamos es brindar un respaldo económico a estas mujeres que enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad. Queremos que sepan que siempre tendrán el apoyo de nuestra parte para que puedan ayudarse", refirió Luly López Naranjo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo puso, además, a disposición de las beneficiarias los programas y acciones que se llevan a cabo en el organismo para que puedan mejorar su entorno y calidad de vida.

Durante la entrega estuvieron presentes, Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, y Ana Lucía Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo.