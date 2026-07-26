Saltillo se prepara para su aniversario 450: Javier Díaz González lo anuncia

SALTILLO, COAH.- Concluidos los festejos por el aniversario 449 de Saltillo, el Gobierno Municipal inició la cuenta regresiva para la celebración de los 450 años de la ciudad, que se llevará a cabo en 2027, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que las actividades realizadas durante las últimas semanas reunieron a miles de personas y reflejaron el orgullo de la población por sus raíces, así como el aprecio por la riqueza cultural y la calidad de vida que ofrece la capital de Coahuila.

Díaz González atribuyó la amplia participación ciudadana a las condiciones de seguridad que prevalecen en el municipio, las cuales, afirmó, permiten el desarrollo de eventos masivos en un ambiente de tranquilidad.

"Hay que sentirnos orgullosos de la ciudad en la que vivimos, una de las mejores ciudades para vivir con nuestras familias, una de las mejores ciudades por sus indicadores a nivel nacional que la siguen posicionando como la mejor ciudad en calidad de vida", declaró.

El alcalde agregó que Coahuila se mantiene como la entidad con mejor calidad de vida para sus habitantes y sostuvo que ese resultado es producto del trabajo realizado por generaciones de saltillenses.