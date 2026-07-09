Anuncian ganadores del Sorteo Anual de Cooperación en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Comité Central de la Feria San Buenaventura 2026 dio a conocer a los ganadores del Sorteo Anual de Cooperación, que repartirá 450 mil pesos en premios como parte de las actividades de apoyo a los festejos tradicionales del Santo Patrono. La presidenta del Comité Central de Feria, Bertha Luz Flores, informó que el primer premio, de 250 mil pesos en efectivo, correspondió a Óscar Bernal, quien resultó ganador con el boleto número 6640 durante una segunda ronda de sorteo basada en el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional del martes 7 de julio de 2026. Explicó que el número inicialmente favorecido quedó sin efecto debido a que el boleto no fue vendido ni pagado, por lo que no cumplió con las bases establecidas. El segundo premio, consistente en 150 mil pesos en efectivo, fue para Antonio Contreras Aguilar, propietario del boleto número 0156, mientras que el tercer premio, de 50 mil pesos, correspondió a Pedro Leyva S., con el boleto número 2063.

La entrega de los premios se realizará mediante cheque el próximo 14 de julio, durante las festividades del Santo Patrono San Buenaventura. El Comité Central de Feria agradeció la participación de las personas que adquirieron boletos y destacó que los recursos obtenidos contribuyen al fortalecimiento de las tradiciones y actividades de la celebración. De acuerdo con las bases del Bono de Cooperación de la Feria San Buenaventura 2026, cada boleto tuvo un costo de 250 pesos y estableció que los números no vendidos o no pagados no participarían en el sorteo. También contempló incentivos económicos para los vendedores de los boletos ganadores.