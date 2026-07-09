Tormenta en Frontera: Ocho escuelas afectadas por caída de árboles

Un total de ocho planteles educativos registraron afectaciones por la caída de árboles tras la tormenta acompañada de fuertes vientos que se presentó la tarde del miércoles en Frontera, informó el director de Educación Municipal, Félix Rodríguez Ramos.

El funcionario señaló que, por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, desde el inicio de la contingencia se activó un operativo en coordinación con Policía Escolar, Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Primarios y Parques y Jardines para evaluar los daños y atender los reportes.

La escuela primaria 15 de Mayo, ubicada en la colonia Independencia, fue una de las más afectadas, ya que un árbol derribó parte de la barda perimetral.

También se reportaron daños por árboles caídos en la secundaria técnica número 87, el jardín de niños Industrial, la primaria Margarita Maza de Juárez, el jardín de niños Serapio Rendón, el jardín de niños Amanda Glascock y el jardín de niños Gabriela Mistral, además de otro plantel que notificó afectaciones durante el recorrido de inspección.

Rodríguez Ramos explicó que las cuadrillas municipales continúan trabajando para retirar árboles y ramas que representan un riesgo para estudiantes y personal docente.

"Se le está dando atención por parte de Servicios Primarios, Protección Civil y el departamento de Parques y Jardines. En este momento la prioridad es retirar los árboles que obstruyen las calles y atender los casos donde representan un riesgo para las escuelas", indicó.

Precisó que durante la jornada del miércoles fue retirado un árbol que amenazaba con dañar un salón de clases, evitando mayores afectaciones.

Las labores de limpieza y retiro de riesgos continuarán durante este jueves hasta concluir la atención en todos los planteles afectados.