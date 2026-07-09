Tren Saltillo Nuevo Laredo obligará a reubicar viviendas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Las viviendas ubicadas dentro del derecho de vía ferroviario deberán ser reubicadas para permitir la construcción del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, confirmó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez.

El funcionario señaló que la reubicación corresponde al proyecto impulsado por el Gobierno federal y será atendida por las autoridades competentes. "Con este nuevo proyecto del tren de pasajeros, quienes estén ocupando el derecho de vía tendrán que ser reubicados. Es un tema que trae el Gobierno federal junto con las autoridades correspondientes y, sin duda, tendrán que reubicarse", declaró.

Martínez no precisó cuántas viviendas resultarían afectadas ni los mecanismos que se aplicarán para la reubicación de las familias.

Afirmó que, de acuerdo con los indicadores nacionales, Coahuila ocupa el primer lugar en menor rezago en calidad de la vivienda y el segundo en menor rezago en acceso a servicios básicos dentro de los hogares, como agua potable, drenaje y electrificación. Añadió que la entidad avanzó del séptimo al cuarto lugar nacional en menor carencia por acceso a la alimentación, resultado que atribuyó a programas estatales como Despensón, leche y huevo, Mercaditos Mejora, los desayunos escolares del DIF, los comedores comunitarios para adultos mayores y la coordinación con los bancos de alimentos.

Respecto a la regularización de predios, explicó que la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial mantiene acciones para otorgar certeza jurídica a las familias mediante la entrega de escrituras. Indicó que muchos expedientes requieren procesos judiciales debido a conflictos sucesorios, litigios o invasiones, por lo que cada caso se atiende de manera individual o, cuando las condiciones lo permiten, mediante juicios colectivos promovidos por CERTTUR.