Fiscalía de Coahuila captura a León N por crueldad animal

SALTILLO, Coahuila.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó la detención de León N, de 54 años, señalado como probable responsable del delito de violencia y crueldad contra los seres sintientes, durante un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de Jalisco.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la captura en el municipio de Guadalajara, Jalisco, donde fue localizado el imputado.

De acuerdo con el funcionario, la investigación se inició a partir de un reporte y una denuncia ciudadana relacionados con un caso de presunto maltrato animal ocurrido en la colonia Francisco de Urdiñola, en Saltillo.

Como parte de las indagatorias, recordó que el pasado 2 de julio la Fiscalía realizó un cateo en un domicilio vinculado con el caso para asegurar indicios y localizar al probable responsable.

Fernández Montañez señaló que la coordinación entre las fiscalías de Coahuila y Jalisco permitió concretar la localización y detención del hombre, quien enfrentará el proceso legal correspondiente por los hechos que se le atribuyen.

El Fiscal reiteró que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia frente a los casos de violencia y crueldad contra los animales, al considerar que estas conductas constituyen un delito y no quedarán impunes.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal, al señalar que los reportes oportunos permiten iniciar investigaciones y actuar con mayor rapidez para sancionar a los responsables.