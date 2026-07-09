Tormenta derriba árbol y colapsa barda en escuela 15 de Mayo

La fuerte tormenta registrada el miércoles derribó un árbol que provocó el colapso de aproximadamente ocho metros de la barda de la escuela primaria 15 de Mayo, en la colonia Independencia, donde directivos y maestros trabajan contrarreloj para realizar la ceremonia de graduación programada para este viernes.

La directora del plantel, Adriana, informó que tras el incidente solicitaron el apoyo de las autoridades municipales y educativas, quienes enviaron vigilancia durante la noche debido a que el sector presenta problemas constantes de vandalismo. "Se nos apoyó mandando vigilancia por la noche porque este es un sector afectado por el vandalismo. También algunos padres de familia hicieron labores de veladores", comentó.

Mientras esperan la llegada de maquinaria para retirar los árboles caídos, el personal docente y tres padres de familia realizan las labores de limpieza al interior del plantel. "Tuvimos una respuesta muy baja. Son tres papás los que nos están apoyando con el retiro de árboles; el resto del trabajo lo estamos haciendo los maestros porque mañana tenemos la graduación y el área tiene que quedar despejada", explicó.

La directora señaló que el derrumbe evidenció el deterioro estructural de la barda perimetral, la cual ya presentaba grietas, bloques desprendidos e inclinación desde antes de la tormenta. Recordó que el año pasado la Secretaría de Educación reparó alrededor de 17 metros de la barda posterior; sin embargo, ahora la sección lateral colapsó al caer el árbol sobre ella.

Advirtió que otros 20 a 25 metros de la estructura permanecen inclinados y representan un riesgo, especialmente ante las lluvias pronosticadas para los próximos días. "Vamos a dirigir un oficio a las autoridades correspondientes porque, en realidad, toda nuestra barda representa un riesgo. Con la humedad y los vientos podría presentarse otro colapso", manifestó.

La directora hizo un llamado a las autoridades para atender el problema de manera integral y garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal escolar antes del próximo ciclo lectivo.

La ceremonia de graduación del plantel se mantiene programada para este viernes, cuando egresarán 17 alumnos de sexto grado.