Garantiza Beto Piña Seguridad en obra

FRONTERA COAH.- Por petición de autoridades municipales, la mañana de ayer personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió a inspeccionar los ductos que se encuentran en el área donde se construye la Unidad Deportiva "El Güero" Armando Pruneda en la colonia La Sierrita esto para tener identificadas las áreas por las que atraviesan estas líneas y les brinden autorización de operación.

Personal de Pemex acudió para detectar las líneas vivas que pasan por el interior del terreno donde se va a construir la Unidad Deportiva, Roberto Piña explicó que hay dos líneas solamente.

Comentó que dentro de las acciones de la obra no hay tema de excavación salvo en el área donde irá la Central de Bomberos que se puede mover sin problema alguno en caso de que se presente la necesidad de tener que excavar y no se pueda por los ductos.

Hay dos ductos de Pemex pero no habrá excavación. Hay muchas áreas donde ya no existen estos ductos, desde hace tiempo sacaron la tubería y se la llevaron

"Las canchas van a caber bien, se respetará el derecho de paso, no solo respetar sino blindar, en estos campos han jugado durante los últimos 50 años, no ha pasado nada ni pasará pero es un tema de responsabilidad y prevención", comentó el alcalde.

Las canchas no pasan por arriba de los ductos y no se tiene la intención de que suceda, geográficamente no están ubicadas por encima de los ductos.

"Que la gente esté tranquila estamos con la gente que sabe, quienes tienen la verdadera información de todo, tan no hay nada que aquí pondremos la Central de Bomberos para estar más protegidos, nos vamos a adecuar a como Pemex brinde el permiso", comentó el alcalde.

Dijo que es muy buena la comunicación con la gente de Pemex, más con el encargado de las líneas de gas y combustible en Monterrey, el personal hace revisiones de manera continua y están al pendiente de lo que tiene que ver con sus áreas, pero las líneas que tienen en La Sierrita no han tenido modificación ni nada.